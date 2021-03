„Nicht so schlumpfig herumgrinsen“ : So reagiert Scholz auf Söders Schlumpf-Vergleich

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz nimmt die von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) geäußerte Kritik der Schlumpfigkeit mit Humor. Das erwiderte er in der Talkshow „Markus Lanz“.

„Das mit den Schlümpfen gefällt mir super. Die sind klein, listig und gewinnen immer“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Söder soll am Mittwoch in der Bund-Länder-Konferenz bei einem Disput über die Finanzierung eines Härtefallfonds für Firmen nach Angaben von Teilnehmern in Richtung Vizekanzler gesagt haben, er solle „nicht so schlumpfig herumgrinsen“. Der CSU-Chef hatte nach den Beratungen erklärt, er sei mit Scholz nicht ein Herz und eine Seele, „aber jetzt ist alles wieder gut.“