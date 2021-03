Robert Koch-Institut : RKI registriert 10.580 Corona-Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen ist im Verlgeich zur Vorwoche erneut leicht angestiegen. Den Gesundheitsämter melden, dass weniger Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 65,4 - und damit etwas höher als am Vortag (64,7). Vor vier Wochen, am 5. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 79,9 gelegen. Der bisherige Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.