Export von Corona-Impfstoff : Italien stoppt Ausfuhr von Astrazeneca-Dosen an Australien

Rom/Brüssel Italien hat als erstes Land die Möglichkeiten der neuen EU-Exportkontrolle genutzt, um eine Impstofflieferung zu stoppen. Es geht um 250.000 Astrazeneca-Impstoffdosen, die eigentlich nach Austalien hätten ausgeflogen werden sollen.

In der EU ist erstmals der Export von Corona-Impfstoff in einen Drittstaat blockiert worden. Italien habe eine Lieferung des Herstellers Astrazeneca an Australien gestoppt, hieß es am Donnerstag aus EU-Kreisen. Nach Angaben der italienischen Zeitung "La Repubblica" geht es um 250.000 Dosen.