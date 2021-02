NRW-Gesundheitsminister : Impfungen für Lehrkräfte und Kita-Personal sollen im März beginnen

Düsseldorf Die vorgezogenen Corona-Impfungen für Lehrkräfte und Kita-Personal sollen in NRW im März beginnen. Das kündigte Karl-Josef Laumann an. Andere Gruppen werden dafür länger warten müssen.

„Ich denke, dass wir damit in der ersten Märzhälfte beginnen“, sagte Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstagmorgen in einem Radiointerview. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten vereinbart, Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und Kita-Erzieher in der Impfreihenfolge von der Gruppe drei (erhöhte Priorität) in die Gruppe zwei (hohe Priorität) hochzustufen. Zur Gruppe zwei zählen außerdem viele chronisch Kranke und Menschen über 70.