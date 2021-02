Wegen Corona geschlossen : Irischer Pub wird zum Wildtierkrankenhaus umfunktioniert

Ein wilder Fuchs wird in den neuen Räumlichkeiten von Wildlife Rehabilitation Ireland gepflegt, die sich hinter dem Tara Na Rí Pub befinden. Foto: AFP/PAUL FAITH

In gewöhnlichen Zeiten spielt sich im irischen Pub Tara Na Rí das ab, was jeder von einem irischen Pub erwarten würde: Hier wird Bier gezapft und die Dorfgemeinde versammelt sich zu geselligem Beisammensein. Doch seit dem Lockdown im März 2020 wird in diesem Pub kein Bier mehr ausgeschenkt. Die Eigentümerfamilie um James McCarthy hat sich darauf eingestellt, eine neue Art von Gästen aufzunehmen. Derzeit sind es drei Schwäne, ein Bussard und ein Fuchs.