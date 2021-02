Nächste Panne Schnelltests : Spahn muss dieses Mal liefern

Meinung Berlin Nach der Panne zum Impfstart muss Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen weiteren Fehlstart bei den Schnelltests eingestehen, die nicht pünktlich für alle verfügbar sein werden. Spahn muss aufpassen, dass er kein Minister der Ankündigungen wird.

Jens Spahn wird das Gespenst nicht los. Erst hat es beim Impfstart nicht geklappt, jetzt kommen kostenlose Corona-Schnelltests für alle doch nicht wie angekündigt zum 1. März. Wieder einmal muss der Bundesgesundheitsminister zurückrudern, man könnte auch sagen: einen Fehlstart eingestehen. Vor wenigen Wochen musste er die Zurückstufung ertragen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Streit zwischen Bund und Ländern über die Impfstoffbeschaffung die Corona-Impfung zur Chefsache machte. Jetzt, da sich die in dieser Frage zurückhaltende Kanzlerin vorsichtig weitere Schritte zur Öffnung des gesellschaftlichen Lebens vorstellen kann, hapert es bei den Schnelltests, die zwingend Teil einer Teststrategie für eine Lockerung vom Lockdown sind. Spahn steht als Mister Corona wieder einmal im Wind. Talentiert, aber glücklos. Doch wer regiert, muss sich erklären.

Man kann sehr viel falsch machen im Kampf gegen eine Pandemie, für den es weltweit keine Blaupause gibt. Im Kampf gegen Corona passiert vieles das erste Mal. Aber Spahn muss inzwischen aufpassen, dass er kein Minister der Ankündigung wird. Die Bundesländer sind sauer, die Menschen enttäuscht, Hoffnungen auf eine vielleicht doch schnellere Rückkehr wenigstens in Richtung einer gebremsten Normalität des öffentlichen Lebens platzen. Die Enttäuschung wie beim Impfstart sollte sich nicht wiederholen. Wer öffnen will, braucht Sicherheit, und dazu wiederum braucht es Kostenpflichtiger Inhalt Schnelltests, die funktionieren. Für jedermann und kostenlos. Sonst wird es schwierig mit dem Neustart an Schulen und Kitas. Apotheken, die Kunden beraten oder solche Schnelltests durchführen könnten, müssen vorbereitet sein und dürfen nicht überrumpelt werden. Schnelltests können der gestressten Gesellschaft ein Gefühl von Sicherheit zurückgeben. Spahn muss dieses Mal liefern, sonst muss er bald selbst zum Schnelltest – als Minister.