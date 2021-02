Nachbesserung in finanzieller Unterstützung : Bund verständigt sich auf Corona-Hilfe für Schauspieler

Nachbesserung in finanzieller Unterstützung

In der Kulturbranche gibt es etliche Menschen, die durch das Raster fallen. Jetzt wurde nachgebessert. Foto: dpa/Tobias Hase

Berlin Seit Wochen sind Theater und Kinos wieder geschlossen. Für Schauspielerinnen und Schauspieler bedeutet die Pandemie schwierige Zeiten. Nun will die Bundesregierung bei Hilfsgeldern nachbessern.

Nach langem Ringen hat sich die Bundesregierung auf Hilfen für kurzzeitig Beschäftigte in der Kulturszene wie etwa Schauspieler verständigt. Neben den Soloselbstständigen und den unselbstständig Beschäftigten sollen auch die „kurz befristet Beschäftigten in den darstellenden Künsten“ Hilfen von bis zu 7500 Euro für Januar bis Juni 2021 beantragen können, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt.