Autokorso und Kamm-Kiste : So machen Friseure auf ihre Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam

So machen Friseure auf ihre Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam

Der Obermeister der Friseurinnung, Uwe Ranke (l), und der Geschäftsführer der Friseurinnung, Torben Viehl (r), übergeben bei einer Protestaktion symbolisch Kämme an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP, m). Foto: dpa/Werner Mayer

Düsseldorf Mit 35 Autos sind Friseure aus NRW von Mettmann bis zum Landtag gefahren. Mit einer Kiste voller Kämme für NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart machen sie auf ihre schwierige Situation in der Pandemie aufmerksam.

Rund 100 Friseurinnen und Friseure sind in einem Autokorso zum Düsseldorfer Landtag gefahren, wo Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) eine Kiste mit Kämmen übergeben wurde. Pinkwart habe sich am Freitagvormittag spontan eine halbe Stunde Zeit genommen, sagte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mettmann, Torben Viehl.

Die Friseure hatten von der Polizei einen Autokorso aus 35 Fahrzeugen genehmigt bekommen. In jedem Wagen hätten je drei Kolleginnen und Kollegen gesessen, so Viehl. Der Korso sei von Mettmann bis zum Landtag gefahren, wo jeder einen Kamm in eine Kiste geworfen habe. Die sei dann Pinkwart übergeben worden.