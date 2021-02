Fußball : Niederrheinpokal hat beim Verband Vorrang

Niederrhein Martin Hasenpflug, Trainer von Oberligist Ratingen 04/19, hatte schon angedeutet, dass dem Fußball-Verband Niederrhein die Austragung des Niederrheinpokals wichtiger als die Saison ist. Das bestätigt nun Wolfgang Jades vom FVN. Man will einen Vertreter für den DFB-Pokal ermitteln.

Klagen will er wirklich nicht, muss aber doch zugeben: „In meiner 40-jährigen Tätigkeit für den Fußball-Verband Niederrhein ist mir so ein Jahr wie 2020 nie untergekommen. Und wird es hoffentlich auch nicht mehr,“ sagt Wolfgang Jades aus dem FVN-Präsidium und Hauptverantwortlicher für die Austragung des Niederrheinpokals.

Der Wettbewerb auf Verbandsebene liegt ihm darum auch besonders am Herzen. „Wir wollen dem Deutschen Fußball-Bund schließlich auch einen Vertreter vom Niederrhein für die Hauptrunde melden“, so Jades. Der Niederrheinpokal „soll und wird ordnungsgemäß ausgetragen. Und wir haben in der Zwischenzeit beschlossen: Pokal geht vor.“ Dieses Szenario hatte Martin Hasenpflug, Trainer von Oberligist Ratingen 04/19, der auch in der zweiten Runde des Niederrheinpokals steht, bereits vor zwei Wochen im Gespräch mit unserer Redaktion angedeutet. Nun hat Jades es bestätigt.