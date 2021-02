„NRW-Plan“ : Familienminister Stamp legt Exit-Strategie aus Corona-Pandemie vor

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp hat einen Fünf-Stufen-Plan zum Ausstieg aus dem Corona-Lockdown vorgelegt.

Eine schlichte Verlängerung der derzeit bis zum 14. Februar befristeten Einschränkungen erscheine „ebenso unangemessen wie eine weitgehende Aufhebung“, heißt es in seinem am Freitag in Düsseldorf vorgestellten „NRW-Plan“. Bei dem Papier handle es sich um einen „persönlichen Vorschlag“, erklärte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies am Freitagmorgen 77,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aus. Am Vortag hatte dieser Richtwert minimal darunter bei 77,2 gelegen. Am besten sah die Corona-Lage in NRW den Angaben zufolge in Münster (28,5) und im Kreis Coesfeld (35,4) aus. Kritischer waren die Zahlen in Hagen (154,2) und im Kreis Höxter (118,4), die im Vergleich der Kommunen an der Spitze rangierten.