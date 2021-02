Bei emotionalem Bürgergespräch : Familienhelferin klärt Merkel über Bildungsdilemma auf

Düsseldorf/Berlin Corona belastet Eltern und Kinder - vor allem dort, wo Mütter und Väter im Fernunterricht nicht helfen können. Mit einer emotionalen Rede hat eine Wattenscheiderin der „Frau Bundeskanzlerin“ erklärt, wie die Realität im Volk aussieht. Und nicht nur die hat sie gehört.

Ihre Tränen und ihr eindringlicher Appell an die Kanzlerin haben viele Menschen berührt. Am Donnerstag hatte die 39-jährige Wattenscheider Familienhelferin Jihan Khodr mit ihrer Schilderung der verzweifelten Lage vieler Familien in der Corona-Krise einen Stein ins Wasser geworfen, der auch am Tag danach noch Kreise zieht.