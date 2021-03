Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen : 5000 Menschen bei Konzert in Barcelona

Mi Maske, ohne Abstand: In Barcelona wurde am Samstag ein vielbeachtetes Konzert durchgeführt. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Barcelona Bilder aus einer anderen Zeit: In der spanischen Metropole Barcelona haben am Samstagabend 5000 Menschen ein Konzert besucht. Und das gänzlich ohne Sicherheitsabstand. Es gab strenge Auflagen. Das könnte ein Richtungsweiser für die Musikbranche sein.

5000 Menschen, die ohne Sicherheitsabstand zu Live-Musik tanzen - in Barcelona hat am Samstagabend erstmals seit langem ein großes Rockkonzert stattgefunden. Mit der von strengen Sicherheitsvorkehrungen begleiteten Veranstaltung in der spanischen Großstadt sollten Möglichkeiten erforscht werden, trotz der Corona-Pandemie wieder kulturelle Großveranstaltungen zu organisieren.

"Ich bin sehr, sehr gerührt", sagte Santi Balmes, Sänger der Rockband Love of Lesbian, bei dem Konzert in der Arena Palau Sant Jordi. "Es ist anderthalb Jahre her, dass wir auf eine Bühne gegangen sind." Zur Eröffnung hatte die Band passend zur Pandemie einen Song mit dem Titel "Keiner auf der Straße" gespielt.

Das Konzert wurde von mehreren Festivals, Musik-Veranstaltern und einem Krankenhaus organisiert. Alle Besucher mussten vorher einen Corona-Antigen-Test machen. Dafür wurden am Vormittag drei wegen der Pandemie geschlossene Diskotheken zu Testzentren umfunktioniert. In das Konzert kamen natürlich nur Menschen mit negativem Testergebnis. Außerdem mussten sie FFP2-Masken tragen. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wurde im Palau Sant Jordi eine besonders leistungsfähige Lüftungsanlage installiert.

"Es ist unglaublich, viel Emotion", sagte Konzertbesucher Jordi Sanz. "Wir haben dieses Gefühl, in einer Menge zu sein, vergessen. Es ist, als wäre es mein erstes Konzert."

Die 25-jährige Marina Crespo sagte, sie habe einfach große Lust gehabt, "etwas anderes zu machen, einen Schritt in Richtung Normalität zu gehen". Dennoch halte sie bei dem Konzert lieber Abstand zu anderen Konzertbesuchern.

Auch nach dem Konzert wird weiter beobachtet, ob bei der Menschenansammlung das Coronavirus weitergegeben wurde. Die Zuschauer würden 14 Tage lang überwacht und jeder mögliche Ansteckungsfall werde festgehalten, sagte die Ärztin María Llibre vom Krankenhaus Germans Trias i Pujol de Badalone nahe Barcelona. Ihr Team hatte im Dezember bereits ein Pilotprojekt in einem Konzertsaal in Barcelona mit 500 Zuschauern organisiert. In der Folge waren keine Corona-Infektionen registriert worden.

Für die spanische Musikbranche ist das Konzert im Palau Sant Jordi ein Zeichen der Hoffnung. Es gehe darum herauszufinden, "wie wir mit Corona leben und absolut sichere Konzerte organisieren können", sagte der an der Organisation beteiligte Leiter des Sónar-Festivals in Barcelona, Ventura Barba, der Nachrichtenagentur AFP. Laut einem Bericht des spanischen Musikverbands hat die europäische Musikbranche durch die Corona-Pandemie vergangenes Jahr 76 Prozent ihres Umsatzes eingebüßt.

(mja/AFP)