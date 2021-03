Neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft : Lernrückstände bei Schülern in der Corona-Krise verursachen zusätzliche Förder-Kosten von 1,5 Milliarden Euro

Homeschooling fordert Kindern und Eltern viel ab – und nicht alle Kinder werden von ihren Eltern bei den Hausaufgaben betreut. Foto: AP/Michael Probst

Um Lernrückstände bei Schülerinnen und Schülern durch die Schulschließungen in der Corona-Krise aufzuholen, sollten Bund und Länder nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kurzfristig rund 1,5 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Bei etwa 1,5 Millionen Schülern vor allem aus bildungsferneren Haushalten sei durch die Krise ein erhöhter Förderbedarf entstanden, heißt es in einer IW-Studie, die unserer Redaktion exklusiv vorliegt. „Zur Förderung dieser Personengruppe wäre bei einem durchschnittlichen Zeitumfang von 100 Stunden pro Person mit Kosten in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro zu rechnen“, so die Studie. Das sei „gut angelegtes Geld, um die Verschärfung der Ungleichheit der Bildungschancen und deutlich größere Folgekosten zu vermeiden“, schreiben die Wirtschaftsforscher.

Das Institut beruft sich auf eine aktuelle Befragung von Lehrkräften im Rahmen des Deutschen Schulbarometers. Demnach waren im Dezember 38 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer der Meinung, dass durch die Schulschließungen Lernrückstände bei mehr als der Hälfte aller Schülerinnen und Schüler entstünden. Besonders eklatant sei dies bei Jüngeren und bei Kindern mit Migrationshintergrund, die in Haushalten mit schlechten deutschen Sprachkenntnissen lebten. In diesen Haushalten seien weniger digtale Endgeräte für den Distanzunterricht verfügbar, zudem könnten Eltern bei Schulaufgaben nicht helfen. Die Schulabbrecherquote unter ausländischen Schülern sei bereits seit 2017 wieder deutlich angestiegen und liege mit rund 17 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt aller Schüler.

Die gesamtwirtschaftlichen Folgekosten einer verlorenen Corona-Generation nennt das IW „gewaltig“. Um diese zu minimieren, sollten Bund und Länder bereits „in den kommenden Monaten“ massiv in den Ausbau von Förderprogrammen investieren. Zunächst müssten die Potenziale der Digitalisierung verbessert werden durch die Anschaffung von noch mehr Laptops und durch bessere Internetverbindungen. Außerdem müssten 20.000 IT-Fachkräfte an den Schulen eingestellt und die Lehrkräfte weitergebildet werden.