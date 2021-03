Grundsicherung : Richter hält Corona-Zuschuss für zu niedrig - und für verfassungswidrig

Karlsruhe 150 Euro will die Bundesregierung den Empfängern von Grundsicherung im Mai zahlen. Dagegen argumentiert ein Richter: Das Existenzminimum von Arbeitsuchenden für Januar bis April dürfe nicht erst im Mai gedeckt werden.

Halbe Million Haushalte in der Grundsicherung können Wohnkosten nicht decken

Kostenpflichtiger Inhalt: Daten der Bundesregierung : Halbe Million Haushalte in der Grundsicherung können Wohnkosten nicht decken

Das Existenzminimum von Arbeitsuchenden für Januar bis April dürfe nicht erst im Mai gedeckt werden. Auch seien Anforderungen an das Verfahren zur Ermittlung der Höhe existenzsichernder Leistungen nicht erfüllt worden, rügte der zuständige Richter der 12. Kammer des Gerichts in einer Mitteilung vom Freitag. Nötig sei eine Erhöhung des Regelsatzes um etwa 100 Euro für jeden Pandemiemonat.

Damit hatte eine alleinerziehende Mutter aus dem Kreis Rastatt mit ihrem Eilantrag Erfolg. Sie hatte zuvor beim Jobcenter erfolglos FFP2-Masken beantragt. Nun könne sie ihre herzkranke zweijährige Tochter sicher im ÖPNV zu den wöchentlichen Behandlungen ins Krankenhaus und zum Physiotherapeuten bringen, so die Kammer. Für die am Eilverfahren unmittelbar Beteiligten sei der rechtskräftige Beschluss bindend (S 12 AS 711/21 ER - Beschluss vom 24.3.2021).