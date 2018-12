Edelstein wiegt 552 Karat : Schürfer graben Nordamerikas größten Diamanten in Kanada aus

Montréal Im hohen Norden Kanadas haben Schürfer den bislang größten Diamanten in Nordamerika zu Tage gefördert. Der gelbe Rohdiamant wiegt 552 Karat (rund 110 Gramm) und misst 34 mal 55 Millimeter.

Gefunden wurde der Edelstein in der Diamantenmine von Diavik in den kanadischen Nordwest-Territorien. "Ein Diamant von dieser Größe ist in diesem Teil der Welt absolut unerwartet", teilte die Minengesellschaft mit. Sie sprach von einer "Wende" in der Geschichte der nordamerikanischen Diamantschürferei.