Angeblich Ausweis für Hochzeit gefälscht : Neue Vorwürfe gegen Sänger R. Kelly

New York Gegen R. Kelly läuft bereits ein Verfahren wegen Missbrauchs. Nun werden neue Verwürfe gegen den Musiker bekannt. Es geht um die Hochzeit mit der damals 15-jährigen Sängerin Aaliyah.

Dem in Verruf geratenen US-Musiker R. Kelly wird vorgeworfen, in den 1990er Jahren Ausweisdokumente vor der Hochzeit mit der damals 15 Jahre alten Sängerin Aaliyah gefälscht zu haben. Er habe am 30. April 1994 Schmiergeld für einen falschen Personalausweis für eine Frau gezahlt, hieß es am Donnerstag in einer Anklage in New York.