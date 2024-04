Musik in Dormagen „Todsünde“-Sänger Erik Kremer geht auf Solo-Tour

Erst im vergangenen Jahr veröffentlichte „Todsüde“-Frontmann Erik Kremer unter dem Namen „Kremer“ seinen ersten eigenen Song, nun steht fest: Anfang kommenden Jahres wird der Dormagener erstmalig auf Solo-Tour gehen und in Clubs in Großstädten wie Frankfurt, Nürnberg und sogar im österreichischen Graz seine eigene Musik spielen. Der kleinste Stopp seiner Tour ist dabei natürlich die heimische „Tank-Stelle“ in Dormagen.