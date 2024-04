Nach Gerichtsprozess Musiker Gil Ofarim kündigt nach Skandal Neustart an

Der Musiker Gil Ofarim plant nach seinem Prozess um einen erfundenen Davidstern-Skandal den Neustart. „Ich... werde mich wieder der Musik widmen und an meiner neuen Scheibe schreiben“, schrieb er auf Instagram. Dort gab der 41-Jährige auch bekannt, dass er seine Gitarren - und die seines berühmten Vaters - verkaufen will: „Es ist an der Zeit, sich zu verabschieden, es ist an der Zeit, sich zu trennen von gewissen Wegbegleitern, die sehr treu waren“, sagte er in einer Instagram-Story.