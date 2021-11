Zu ehrlich gewesen : Nach Mordgeständnis bei „Wahrheit oder Pflicht“ muss junger Mann für 15 Jahre in Haft

Preston Aus einem Spiel wurde Ernst: Nachdem ein junger Mann bei einer Partie "Wahrheit oder Pflicht“ 2018 eine jüngst begangene Tötung seiner dementen Großmutter gegenüber Freunden gestand, wurde der 21-Jährige nun zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Ein junger Mann, der bei einer Partie „Wahrheit oder Pflicht“ den Mord an seiner 94-jährigen Stief-Großmutter gestanden hat, muss in England lange ins Gefängnis. Ein Gericht in der Stadt Preston verurteilte den 21-Jährigen am Freitag zu lebenslanger Haft. Er müsse mindestens 15 Jahre hinter Gittern verbringen, entschied das Gericht.