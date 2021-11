Urteil am Landgericht Bamberg : Sohn „ins Auge blickend“ ermordet - Lebenslange Strafe für Vater

Bamberg Auch nach sieben Verhandlungstagen sei die Tat noch unbegreiflich, sagte der Richter zur Urteilsverkündung. Der 51-jährige Angeklagte hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Für den Mord an seinem eigenen neunjährigen Sohn ist ein 51 Jahre alter Mann in Oberfranken zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Tat sei auch nach sieben Verhandlungstagen sehr schwer zu begreifen, gerade für die Mutter und Schwester des getöteten Jungen sei sie unbegreiflich, sagte der Richter am Landgericht Bamberg bei der Urteilsverkündung am Freitag.