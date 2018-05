Kuba: Boeing 737 am Flughafen Havanna abgestürzt

Boeing 737 am Flughafen Havanna abgestürzt

Havanna Am internationalen Flughafen von Kuba ist eine Passagiermaschine abgestürzt. Präsident Díaz-Canel spricht von einer "hohen Zahl" an Opfern.

Die Maschine stürzte am Freitag kurz nach dem Start in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna ab. Das meldeten die staatliche Nachrichtenagentur Prensa Latina und das Staatsfernsehen.

Bei dem Flugzeug handle es sich um eine Maschine des Typs Boeing 737 , sagte Luftfahrt-Direktorin Mercedes Vázquez. Zur möglichen Zahl von Verletzten oder Toten gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Lokale Medien berichteten jedoch von bis zu 107 Menschen an Bord des Flugzeugs. Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel sprach von einer "hohen Zahl" an Opfern.

Der Flug war nach Angaben von Prensa Latina auf dem Weg vom Flughafen José Martí in der Hauptstadt Havanna in die Stadt Holguín im Osten der Insel. Auf Videoaufnahmen war eine dichte Rauchwolke in der Nähe des Flughafens zu sehen. Die Maschine war Berichten zufolge kurz nach dem Start abgestürzt. Laut Staatsfernsehen war die Besatzung ausländisch, nähere Angaben zur Nationalität wurden nicht gemacht.