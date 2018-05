Drama in USA : Siebenjähriger tötet sich mit Kopfschuss

Plymouth In den USA hat sich ein Siebenjähriger offenbar versehentlich selbst erschossen. Beamte sind am Mittwoch in einer Vorstadt von Minneapolis wegen eines Jungen alarmiert worden, der aus einer Kopfwunde blutete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei mit. Das Kind habe eine Schusswunde erlitten. Wiederbelebungsmaßnahmen hätten keinen Erfolg gehabt.

Der Junge und seine drei Geschwister seien allein zu Hause gewesen und hätten die Waffe in einer Kiste entdeckt, erklärte die Polizei am Donnerstag. Der Siebenjährige habe sich dann versehentlich selbst in den Kopf geschossen, während seine Geschwister draußen spielten. Die Mutter des Jungen sei kurz darauf heimgekehrt. Sie habe der Polizei versichert, sie wisse nicht, woher die Waffe stamme. Die Polizei erklärte, der Waffenbesitzer werde zur Verantwortung gezogen.

(dpa)