Texas: Schüsse an High School - mehrere Schüler sterben

Houston In einer High School in Texas hat ein Angreifer um sich geschossen und offenbar auch Sprengfallen vorbereitet. Mehrere Menschen wurden getötet, vor allem Schüler. „Es sieht nicht gut aus“, meinte US-Präsident Trump.

In einer High School in Texas sind mindestens acht Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Die meisten Todesopfer seien Schüler gewesen, sagte Sheriff Ed Gonzalez am Freitag. Die Zahl der Todesopfer könne auch noch auf bis zu zehn steigen. Darüber hinaus habe es zahlreiche Verletzte gegeben, darunter ein Polizist.

Die Tat ereignete sich in der Nähe von Houston. Ein Schütze sei in Haft, eine zweite Person sei festgenommen worden. Dabei habe es sich um eine „Person von Interesse“ gehandelt, sagte Gonzalez. Bei dem Schützen habe es sich um einen Schüler der Santa Fe High School gehandelt.

US-Fernsehsender zeigten Bilder von einem großen Polizeiaufgebot vor dem Schulgebäude, wo rund 1500 Kinder und Jugendliche zur Schule gehen. Am Freitag war der letzte Tag schulinterner Prüfungen. Ob dies mit der Tat in Verbindung steht, war zunächst unklar.

„Das ist ein trauriger Tag“

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet. Eine Schülerin sagte dem Nachrichtensender KTRK, der Schütze sei in der ersten Stunde in ihre Klasse gekommen und habe zu schießen begonnen. Ein Mädchen habe am Bein geblutet, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.