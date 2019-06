200 Meter über der Stadt : London soll den ersten 360-Grad-Infinity-Pool der Welt bekommen

London Das britische Unternehmen Compass Pool hat einen Entwurf für den wohl coolsten Infinity-Pool aller Zeiten vorgestellt. In 200 Metern Höhe sollen hier bald Hotelgäste plantschen. Zu klären ist allerdings noch eine praktische Frage.

Schon im Jahr 2020 soll in London der Bau des Infinity Towers beginnen. Die größte Attraktion des Hochhauses soll sich dann auf dem Dach befinden. Ein Infinity-Pool mit vier Seiten aus Glas in über 200 Metern Höhe. Das Becken soll 600.000 Liter fassen und den Schwimmern nach Einbruch der Dunkelheit sogar eine stimmungsvolle Licht-Show bieten.

Den Entwurf hat die britische Firma Compass Pool vorgelegt. Was dabei auffällt: Eine Leiter oder ein Einstieg in den Pool ist nirgendwo zu sehen. Die Macher haben sich eine technisch raffinierte Lösung ausgedacht. Mit Hilfe einer automatischen Wendeltreppe und einer Art doppelten U-Boot-Türe sollen die Schwimmer von unten in den Pool gelangen.