Boot kentert im Sturm : Drei Seenotretter sterben an französischer Atlantikküste

Das gekenterte Boot der Seenotretter liegt angespült am Strand. Foto: REUTERS/REGIS DUVIGNAU

Sable-d'Olonne In stürmischer See sind an der französischen Atlantikküste drei Seenotretter umgekommen, als sie ein vermisstes Fischerboot suchten. Vier ihrer Mitstreiter konnten sich noch an Land retten.

Ihr Boot sei umgekippt teilte der Präfekt des Départments Vendée, Benoît Brocart, am Freitag mit.

Das Fischerboot war da weiterhin verschwunden. Brocart sagte, bei der Suche danach seien auch drei Hubschrauber vor Les Sables d'Olonne im Einsatz. Vor der Küste wurden am Freitag Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde gemessen.

Wie eine Präfektur mitteilte, suchten Rettungskräfte nach einem Fischer in einer Gegend nahe Les Sables d'Olonne. Ein Rettungsboot sei an Felsen angespült gefunden worden. Es sei niemand im Innern gewesen.

Das Schiff der Seenotrettung galt eigentlich als unsinkbar und für jedes Wetter geeignet. Sieben Seenotretter befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks an Bord. Vier konnten an Land schwimmen.

