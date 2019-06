Madonna über „New York Times“-Artikel : „Ich fühle mich vergewaltigt“

Madonna bei den MTV Video Music Awards in der Radio City Music Hall in New York. Foto: AP/Chris Pizzello

Berlin Die Sängerin hat ihre Enttäuschung am Donnerstag auf Instagram geteilt. Dort berichtet sie, dass die Journalistin die Aufmerksamkeit nur auf belanglose Dinge gerichtet habe. Die Zeitung nennt sie einen der „Grundväter des Patriarchats“.

Mit drastischer Wortwahl hat sich US-Sängerin Madonna gegen ein Porträt über sich in der „New York Times“ („NYT“) gewehrt. „Zu sagen, ich wäre enttäuscht, wäre eine Untertreibung“, schrieb sie am Donnerstag (Ortszeit) bei Instagram. „Ich fühle mich vergewaltigt. Und ja, ich darf diese Analogie verwenden, weil ich mit 19 vergewaltigt wurde.“

Eine „New York Times“-Autorin hatte nach eigener Aussage eine Woche vor den Billboard Music Awards Madonna in deren Zuhause in London besucht. In ihrem ausführlichen Artikel „Madonna at Sixty“ („Madonna im Alter von 60“) schrieb die Autorin, die Sängerin habe sich nicht öffnen wollen und sei „wie ein Kaktus mit Stacheln“ gewesen.