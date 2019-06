Unfall in Magaluf : Auf Mallorca hat es den ersten tödlichen Balkonsturz der Saison gegeben

Palma de Mallorca/Magaluf Auf Mallorca hat es den ersten tödlichen Sturz von einem Balkon in der angelaufenen Saison gegeben. Ein 20-jähriger Tourist aus Großbritannien ist am Freitag gegen drei Uhr morgens vom Balkon seines Hotelzimmers im zweiten Stock auf die Straße gefallen.

Von einer Lösung des Problems ist man aber offenbar noch weit entfernt: In den vergangenen Tagen hatten sich bereits mehrere Urlauber bei Stürzen zum Teil schwer verletzt. Erst am Mittwoch war ein 35-Jähriger aus Deutschland nachts aus dem zweiten Stock eines Hotels an der Playa de Palma gestürzt. Er erlitt schwere Verletzungen und lag am Freitag noch im Krankenhaus.