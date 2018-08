Genua: Noch bis zu 20 Vermisste nach Brückeneinsturz

Brückeneinsturz in Genua

Am 14. August war die Morandi-Autobahnbrücke in Genua eingestürzt. Foto: dpa/Nicola Marfisi

Mailand Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnten noch bis zu 20 Vermisste unter den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua gefangen sein.

Chefstaatsanwalt Francesco Cozzi sagte am Donnerstag zu Reportern, „es könnten noch zehn bis 20 Personen vermisst werden“. Zuvor hatten die Behörden nicht gesagt, wie viele Personen noch fehlen könnten.

Der italienische Innenminister Matteo Salvini sagte, es sei schwierig gewesen, eine exakte Zahl festzulegen: Einige der Personen, die von Angehörigen als vermisst gemeldet worden seien, könnten Urlauber sein, die bereits an ihr Reiseziel gelangt seien, aber ihre Familien oder Freunde noch nicht kontaktiert hätten.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle durch den Brückeneinsturz am Dienstag liegt bei 39. Suchkräfte haben seit dem Zusammensturz durch Tonnen von Betonteilen und anderen Trümmerteilen gekämmt. Eine Sprecherin der Feuerwehr von Genua, Sonia Noci, sagte am Donnerstag, die Such- und Rettungseinsätze würden weitergehen, bis alle der als vermisst gemeldeten Personen gefunden seien.