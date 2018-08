US-Professoren kritisieren Papst für Ächtung der Todesstrafe

Offener Brief an Kardinäle

Washington Der Papst erklärt die Todesstrafe für unvereinbar mit dem katholischen Glauben. In den USA stößt er damit auf Widerstand. Dutzende fordern, dass die Todesstrafe unter bestimmten Bedingungen zulässig bleibt - sie berufen sich auf das Alte Testament.

In den USA verstärkt sich der Widerstand gegen die von Papst Franziskus lehramtlich ausgesprochene Ächtung der Todesstrafe. In einem am Dienstag in der Zeitschrift „First Things" veröffentlichten Brief an das Kardinalskollegium kritisieren 45 Universitätsprofessoren und andere Unterzeichner eine entsprechende Änderung des Papstes im katholischen Katechismus. Diese Entscheidung sei „skandalös", weil sie im Widerspruch zur Heiligen Schrift stehe, über die sich das Lehramt niemals hinwegsetzen dürfe. Die Autoren fordern die Kardinäle auf, „Seine Heiligkeit zu beraten, dass es seine Pflicht ist, dieProsen Skandal zu beenden, den Paragrafen aus dem Katechismus zu streichen und das Wort Gottes unverfälscht zu lehren“.