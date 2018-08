London: Mutmaßlicher Attentäter von London soll aus dem Sudan stammen

Fahrradfahrer angefahren : Mutmaßlicher Attentäter von London soll aus dem Sudan stammen

Polizisten durchsuchen ein Gebäude in Birmingham. Foto: dpa/Aaron Chown

London/Birmingham Die Ermittlungen nach dem mutmaßlichen Anschlag in London sind mühsame Puzzle-Arbeit. Langsam entsteht ein Bild von dem Mann, der mit seinem Auto in eine Gruppe von Radfahrern gefahren sein soll.

Nach dem mutmaßlichen Terrorangriff vor dem Parlamentsgebäude in London hat die britische Polizei auf der Suche nach einem Motiv mehrere Anwesen durchsucht. Bei einem nach der Tat festgenommenen Verdächtigen handelt es sich um einen 29 Jahre alten Briten sudanesischer Herkunft. Gegen ihn werde wegen Terrorverdachts und versuchter vorsätzlicher Tötung ermittelt, erklärte die Polizei am Mittwoch.

Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam, nachdem er am Dienstag mit einem Auto in Radfahrer und Passanten vor dem britischen Parlamentsgebäude gerast sein soll. Nach Angaben der Behörden war er den Geheimdiensten und Antiterrorermittlern nicht bekannt. Bei dem Zwischenfall wurden drei Menschen verletzt, keiner von ihnen schwer.

Nach Angaben von Bekannten soll der Mann vor etwa fünf Jahren als Flüchtling von Nordostafrika nach Großbritannien gekommen sein. Zuvor habe er Elektrotechnik im Sudan studiert. Auch in Großbritannien soll er studiert haben, darunter für kurze Zeit erfolglos Rechnungswesen an der Coventry University in der Nähe von Birmingham.

Zuletzt lebte er in einer kleinen Wohnung in Birmingham. Er sei unauffällig im Verhalten gewesen und wollte nach langer Zeit wieder seine Familie im Sudan besuchen, sagte sein Bruder dem Sender BBC. Ein Nachbar sagte, er habe den Verdächtigen in den Nachrichten wiedererkannt und sei entsetzt. „Er war sehr, sehr still und hat nie mit jemandem gesprochen.“

Auf Facebook bezeichnet sich der Täter selbst als Leiter eines Geschäfts. Der 29-Jährige, den Bekannte als sehr ruhig beschreiben, soll sich häufig in einem Internet-Café in Birmingham aufgehalten haben. Er hört westliche Musik etwa der Popsängerin Celine Dion.

Dem Inlandsgeheimdienst war der Täter zuvor nicht aufgefallen. Er soll aber der Polizei bekannt sein. Ermittler nahmen am Dienstagabend zwei Hausdurchsuchungen in Birmingham und eine in Nottingham vor. In Nottingham war das Auto registriert. Scotland Yard zufolge sollte noch eine dritte Adresse in Birmingham überprüft werden.

Die britischen Behörden erwägen inzwischen, das Viertel mit dem verkehrsreichen Parliament Square in eine Fußgängerzone umzuwandeln. Ein solcher Plan stelle zwar eine Herausforderung dar, sagte der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan. Es sei aber möglich, sowohl die Gebäude und Menschen so gut wie möglich abzusichern als auch „das, was an unserer Stadt mit ihrer lebendigen Demokratie wunderbar ist“, nicht zu verlieren.

Erst im März 2017 hatte ein Mann auf der Westminster Bridge mit einem Fahrzeug vier Menschen getötet. Anschließend erstach er einen Polizisten, bevor er vor dem Parlament erschossen wurde. Weniger als drei Monate später fuhr ein Kleinbus auf der London Bridge in Passanten, drei Insassen des Fahrzeugs griffen anschließend Besucher des nahegelegenen Borough Markets an. Acht Menschen wurden getötet, 48 weitere verletzt. Im Juni 2017 steuerte ein Rechtsextremist einen Wagen in eine Menge Gläubiger vor einer Moschee. Ein Mann wurde getötet, acht weitere verletzt.

(wer/dpa/AP)