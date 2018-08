Wien verbietet Essen in der U-Bahn

Wien In den U-Bahnen in Wien herrscht demnächst ein generelles Essverbot. Anlass sind Klagen von Fahrgästen über teils sehr stark riechendes Essen wie Döner.

In Wien darf man künftig in der U-Bahn nicht mehr essen. Das ist die Konsequenz einer Umfrage, bei der sich eine deutliche Mehrheit von insgesamt 50.000 Befragten für den Verzicht von Speisen und Getränken ausgesprochen hatte. Ob es Strafen bei Verstößen gibt, sei noch offen, sagte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag. „Das kommt darauf an, welche Erfahrungen wir mit dem Verbot machen.“