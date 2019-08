US-Medienberichte : Todesursache von US-Multimillionär Epstein noch offen

Der Eingang eines Hauses in Manhattan an der noblen Upper East Side. Das vierstöckige Anwesen gehörte dem Finanzier Jeffrey Epstein. Foto: dpa/Benno Schwinghammer

New York Die Obduktion der Leiche des wegen Sexualverbrechen angeklagten US-Multimillionärs Jeffrey Epstein hat noch keine eindeutige Todesursache ergeben. Laut Medienberichten sollen mehrere Brüche im Genick diagnostiziert worden sein.

Wie die "Washington Post" und die "New York Times" am Donnerstag berichteten, diagnostizierten die Mediziner bei dem tot in seiner Gefängniszelle gefundenen Epstein mehrere Knochenbrüche im Genick. Bis zur endgültigen Feststellung der Todesursache ist es nach Angaben der New Yorker Gerichtsmedizin jedoch noch zu früh.