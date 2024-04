Charles de Gaulle Zahlreiche Flugausfälle in Frankreich am Donnerstag zu erwarten

Flugreisende in Frankreich müssen sich am Donnerstag auf zahlreiche Ausfälle einstellen: Gut die Hälfte aller Flüge am Flughafen Charles de Gaulle und drei Viertel der Flüge in Orly sollen gestrichen werden, wie AFP am Mittwoch erfuhr. Flughäfen in anderen Orten Frankreichs sollen ebenfalls betroffen sein. Hintergrund ist ein Konflikt mit den Fluglotsen.