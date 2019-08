Auf dem Weg nach Island : Mann randaliert an Bord - Crew bleibt nur eine Wahl

Mann randaliert an Bord - Crew bleibt nur eine Wahl

Budapest Eine Maschine der ungarischen Billigfluglinie Wizz Air hat einen Flug nach Island wegen eines aggressiven Passagiers in Norwegen unterbrechen müssen.

Das in Budapest gestartete Flugzeug mit rund 200 Menschen an Bord sei am Donnerstag im westnorwegischen Stavanger außerplanmäßig gelandet und der Mann den Behörden übergeben worden, teilte die Polizei mit. Sie wies Spekulationen über einen Entführungsversuch zurück. Verletzt wurde niemand.