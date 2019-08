Auftritt am Samstag : Virus oder Lebensmittelvergiftung – Andreas Gabalier erholt sich

Auftritt am Samstag

Kitzbühel Der österreichische Musiker Andreas Gabalier ist auf dem Weg der Genesung, einem ersten Auftritt in wenigen Tagen steht wohl nichts im Wege. Aber was war die Ursache für seinen Krankenhausaufenthalt?

„Eine starke Virusinfektion fesselte Andreas Gabalier seit Tagen ans Krankenhausbett – nun kann aber Entwarnung gegeben werden: der Volks-Rock 'n' Roller ist auf dem Weg der Besserung“, teilte sein Management am Donnerstag mit. „Somit steht aus jetziger Sicht nach den kommenden Erholungstagen der Show in Kitzbühel nichts im Wege.“ Gabalier soll dort am Samstag im Rahmen des „Kitzbühel Musikfestivals“ für Stimmung sorgen.