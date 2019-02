Falsche Seiten gelöscht: Facebook deckt mutmaßliche Manipulation aus dem Iran auf

San Francisco Über gefälschte Facebook-Identitäten sollen auch in Deutschland im großen Stil Positionen der iranischen Regierung veröffentlicht worden seien. Der US-Konzern hat daraufhin 783 Konten, Seiten und Gruppen gelöscht.

Die manipulativen Aktivitäten wurden demnach in 26 Ländern entdeckt, darunter Deutschland und Frankreich sowie Staaten in Nordafrika, im Nahen Osten und in Asien. Die Urheber hätten sich als Einwohner der jeweiligen Staaten ausgeben und als Nachrichten getarnte Botschaften zu aktuellen Themen eingestellt, erklärte Facebook-Manager Nathaniel Gleicher, der für Cybersicherheit zuständig ist .