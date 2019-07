Zerstörung von Gebäuden nahe der Grenze : EU fordert von Israel sofortigen Stopp des Abrisses palästinensischer Häuser

Brüssel Die Europäische Union verlangt von Israel die Abrissarbeiten von palästinensischen Häusern sofort abzubrechen. Die israelischen Streitkräfte hatten am Montagmorgen mit den Arbeiten begonnen.

Die EU hat von Israel einen sofortigen Stopp des Abrisses palästinensischer Häuser südlich von Jerusalem gefordert. Die israelische Siedlungspolitik sei "nach internationalem Recht illegal", erklärte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Montag in Brüssel. "Im Einklang mit der langjährigen Position der EU erwarten wir, dass die israelischen Behörden die laufenden Abrisse unverzüglich einstellen."

Israelische Truppen hatte am Montagmorgen begonnen, die Häuser in Sur Baher abzureißen. Israel gibt an, die Gebäude seien zu nah an der Sperranlage errichtet worden, die Israel, das annektierte Ost-Jerusalem und grenznahe Siedlungsbereiche vom besetzten Westjordanland abschottet. Die Palästinenser werfen Israel vor, sie aus dem Sicherheitsgebiet rund um die Sperranlage verdrängen zu wollen, um israelische Siedlungen und Verbindungsstraßen zu bauen.