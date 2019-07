Taliban dementiert Beteiligung : Bombenanschlag an Universität in Kabul tötet acht Menschen

Bombenanschlag an Universität in Kabul tötet acht Menschen

Kabul Eine Explosion am Zugang zur Universität Kabul hat am Freitag mindestens acht Menschen getötet und 33 weitere verletzt. Mehrere Anwälte legten zu diesem Zeitpunkt ihr Richterexamen ab.

Einige der Verletzen seien in kritischem Zustand, teilte das afghanische Gesundheitsministerium mit. Polizeisprecher Ferdus Faramars sagte, außerdem seien zwei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.

Ebenfalls am Freitag ging in der Provinz Ghasni im Osten des Landes eine am Straßenrand deponierte Mine hoch und tötete fünf Menschen in einem Auto. Auch diesen Anschlag reklamierte zunächst niemand für sich.