„Welcome to Miami“ : Drei junge Flussotter im Zoo von Miami geboren

Zwei der drei Flussotter im Zoo von Miami. Foto: AP/Sean Juman

Miami Nachwuchs im Zoo von Miami hat für internationales Aufsehen gesorgt. In einem abgeschotteten Gehege sind drei Flussotter geboren worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Zoo von Miami sind drei junge Flussotter geboren. Die Tiere seien in einem abgeschotteten Gehege in der Ausstellung „Florida: Mission Everglades“ des Zoos zur Welt gekommen und würden gut von ihrer Mutter Zinnia betreut, teilte der Kommunikationsdirektor der Einrichtung, Ron Magill, mit. Das Geschlecht der Jungen sei noch nicht feststellbar. Die Geburt am 5. Februar gilt als die erste von Flussottern im Zoo von Miami.

Die Mutter und ihre Jungen sollen im Verborgenen isoliert bleiben, damit sie in der Anfangszeit nur wenig gestört werden. Der Vater der Jungen, Edison, ist von ihnen getrennt, wie Magill mitteilte. Das sei auch in der Wildnis bei Flussottern der Fall. Die männlichen Tiere beteiligten sich nicht am Aufziehen der Jungtiere.

Nordamerikanische Flussotter gibt es in Süßwasserlebensräumen in weiten Teilen der USA und Kanadas. Die Tiere können bis zu 1,2 Meter groß werden und wiegen in der Regel zwischen etwa 5,5 und elf Kilogramm.

(mja/dpa)