Jungtiere machen erste Ausflüge : Zwergotter im Dortmunder Zoo haben Nachwuchs bekommen

Dortmund Die fünf Jungtiere im Dortmunder Zoo entwickeln sich gut und machen ihre ersten Ausflüge aus dem Nest. Es ist der erste Nachwuchs des mit zweieinhalb Jahren noch jungen Zwergotter-Paars Malou und Kon.

Im Zoo Dortmund gibt es putzigen Nachwuchs: Am 5. und 6. November brachte das Zwergotter-Weibchen Malou fünf Jungtiere zur Welt. Das gab der Zoo am Dienstag auf seiner Facebook-Seite bekannt. Die Tragzeit betrug etwa 60 Tage.

Die Baby-Zwergotter entwickeln sich „sehr gut und ganz typisch für ihre Art“, heißt es in dem Beitrag. Geboren werden Zwergotter mit geschlossenen Augen. Die ersten Lebenswochen verstecken sie sich in ihrem Nest. Erst im Alter von etwa 35 Tagen öffnen die Jungtiere ihre Augen. Das Nest verlassen die Heranwachsenden erstmals zwischen dem 40. und 70. Lebenstag. Mittlerweile, so berichtet der Zoo, sei der Nachwuchs regelmäßig auf immer längeren Ausflügen unterwegs.