US-Bundesstaat Minnesota : Schütze in Krankenhaus tötet einen Menschen - vier weitere sind verletzt

Strafverfolgungsbeamte gehen in Richtung der Allina Health Clinic in Buffalo. Foto: dpa/David Joles

Buffalo Ein Schütze hat in Buffalo in einem Krankenhaus das Feuer eröffnet und dabei Medienberichten zufolge fünf Menschen verletzt. Ein Opfer ist gestorben. Ein 67 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Drei von ihnen befänden sich in kritischem Zustand, einer sei bereits aus der Klinik entlassen worden, berichteten US-Medien. Weitere Angaben zu den Opfern wurden zunächst nicht gemacht. „Unsere Herzen sind heute gebrochen“, schrieb die Klinik am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Der laut Angaben der Stadt Buffalo 67 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen, am Tatort wurde auch ein Paket mit einem mutmaßlichen Sprengsatz gefunden. Die Schulen in der Region wurden zunächst abgeriegelt und in der Nähe des Krankenhauses befindliche Menschen in Sicherheit gebracht. Laut US-Medien könnte das Motiv des Mannes die Unzufriedenheit mit einer eigenen medizinischen Behandlung gewesen sein.