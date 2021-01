Nach Brand im Zoo Krefeld : Petition für ein besseres Leben für Bally und Limbo

Schimpansin Bally in ihrem Gehege. Foto: Zoo Krefeld

Krefeld Die beiden Schimpansen aus dem Zoo in Krefeld sollen ein neues Zuhause in Wales bekommen. Diese Forderung fand schnell knapp 2000 Unterstützer auf der Internetplattform Change.org.

Tierschutzaktivistin Adrienne Kneis, die sich in Krefeld unter anderem gegen das Ponyreiten auf der Kirmes engagiert hat, hat eine Petition für ein tierwürdiges Leben der Schimpansen Bally und Limbo aus dem Krefelder Zoo gestartet. Nach dem Brand im Affentropenhaus in der Neujahrsnacht 2020 befänden sich die beiden überlebenden Tiere in einem kleinen Innengehege des Zoos. Das möchte sie nicht länger hinnehmen und startete die Petition „Zoo Krefeld – Beendet umgehend die tierschutzwidrige Haltung von Bally und Limbo” auf der Petitionsplattform Change.org.

„Wie durch ein Wunder überlebten die beiden Schimpansen die Katastrophe mit relativ leichten Brandverletzungen, aber psychisch schwer traumatisiert. Wer jetzt denkt, es werde sich mit viel Liebe und Sorgfalt um die beiden traumatisierten Tiere gekümmert, irrt. Die Zustände sind schockierend: Sie wurden nach Erstversorgung ihrer Brandverletzungen in einem so genannten „Absperrraum“ des vom Brand nicht betroffenen neuen Gorillageheges untergebracht“, kommentierte Adrienne Kneis ihren Petitionsaufruf. „Ich fordere den Zoo Krefeld, die Stadt Krefeld und das EEP-Komitee auf, die tierschutzwidrige Haltung der beiden Schimpansen Bally und Limbo umgehend zu beenden und eine Übernahme durch das Wales Ape and Monkey Sanctuary zu ermöglichen“, erklärte sie. Bis Donnerstagmittag gab es bereits knapp 2000 Unterstützer.

Gegen Abend wehrte sich der Krefelder Zoo gegen die Vorwürfe der Aktivistin. Richtig sei, dass Bally und Limbo das Unglück nur leicht verletzt überstanden haben. Sie seien traumatisiert gewesen, hätten zunächst fast nur geschlafen und seien teilnahmslos gewesen. Nach wenigen Wochen habe sich das Verhalten der Tiere aber gebessert. Sie hätten Kontakt zu den Pflegern aufgenommen, normales Schlaf- und Wachverhalten gezeigt, und Schimpansenmann Limbo begann erstmals wieder zu imponieren. Intensives Training und die Betreuung durch die vertrauten Pfleger hätten zu einer schnellen körperlichen und seelischen Heilung geführt. Bereits im Frühjahr verhielten sie sich wieder wie vor dem Unglück. Inzwischen seien die beiden zu einem harmonischen, entspannten Paar zusammengewachsen.

Weiter führt der Zoo aus: „Betreut werden die zwei Schimpansen durch vier erfahrende Pfleger, die ihnen schon seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten vertraut sind. Seit dem Brand steht den Pflegern noch mehr Zeit für die Arbeit mit den Tieren zur Verfügung. So ist der Tag durch mehrere Fütterungen und intelligenzfordernde Tierbeschäftigung in Form einer Bereicherung ihrer Gehege-Umwelt („Environmental Enrichment“) abwechslungsreich gestaltet. Darüber hinaus erfahren die beiden Schimpansen auch ein Trainingsprogramm für medizinische Behandlungen („Medical Training“). Insbesondere bei der fast 48-jährigen Bally bietet diese Art des Trainings gute Möglichkeiten für die beiden Zootierärztinnen, den Gesundheitszustand der alten Schimpansin engmaschig zu überwachen. Untersuchungen können dabei ohne Narkose und in vertrauensvoller Atmosphäre durchgeführt werden wie z.B. Blutproben, Zahnkontrollen bis hin zu einem Herz-Ultraschall“, heißt es in der Stellungnahme.