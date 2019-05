Schiffsunglück auf der Donau : Kapitän des Kreuzfahrtschiffes festgenommen

Ein Rettungsboot nimmt an der Suche nach Überlebenden auf der Donau in der Budapester Innenstadt teil. Foto: dpa/Laszlo Balogh

Budapest „Begründete Verdachtsmomente“ sollen sich nach Polizeiangaben gegen den 64-jährigen Ukrainer ergeben haben. Bisher konnten keine weiteren Opfer geborgen werden. Erste Angehörige der südkoreanischen Todesopfer und Vermissten reisen nach Ungarn.

Nach dem Schiffsunglück mit mindestens sieben Todesopfern und 21 Vermissten auf der Donau in Budapest ist am späten Donnerstagabend der Kapitän des am Unfall beteiligten Kreuzfahrtschiffs verhaftet worden.