Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 16. Mai) : Inzidenz fällt weiter, Beschränkungen bleiben

Das Gesundheitsamt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende (Stand: Sonntag, 16. Mai, 9 Uhr) 29 neue positive Corona-Nachweise. Die 7-Tage-Inzidenz liegt weiter unter 100. Foto: dpa/Oliver Berg

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag näher am Wert 50 als an der kritischen Marke 100. Die nach der Bundesnotbremse geltenden Einschränkungen wie die nächtliche Ausgangssperre gelten in Mönchengladbach weiterhin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die vom Robert-Koch-Institut festgestellte Sieben-Tage-Inzidenz für Mönchengladbach liegt weiter deutlich unter 100. Der Wert beträgt aktuell 73,6. Das teilte das Mönchengladbacher Gesundheitsamt am Sonntag mit (Stand 9 Uhr). Auf die nach der Bundesnotbremse geltenden Einschränkungen – von der Schließung der Gastronomie über nächtliche Ausgangssperren bis zur Testpflicht für zahlreiche Geschäfte und Dienstleister – hat dies noch keine Auswirkungen. Erst wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil (das heißt an fünf aufeinander folgenden Werktagen) unter 100 liegt, Kostenpflichtiger Inhalt können nach zwei weiteren Tagen die angekündigten Lockerungen greifen.

Am Wochenende verzeichnete das Gesundheitsamt 29 neue positive Corona-Nachweise. Weitere Todesopfer gab es nicht. Bislang forderte die Pandemie 229 Todesopfer (161 starben an Covid-19; 68 mit Covid-19).

Aktuell sind 549 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Seit März 2020 wurde das Virus bei 10.515 (Vortag: 10.486) Menschen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 9737 (Vortag: 9607) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 3162 (Vortag: 3275) Personen in Quarantäne, davon werden 26 im Krankenhaus behandelt.

Laut Divi-Intensivregister waren am Sonntag von den 82 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbach fünf noch frei. Neun Covid-Patienten wurden in der Stadt auf Intensivstationen behandelt, eine Person wurde invasiv beatmet.

(RP, bb)