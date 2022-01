Bundestaat Kalifornien : Größter Todestrakt der USA wird geschlossen

Sacramento Schon lange wurde in Kalifornien kein Todesurteil mehr vollstreckt. Trotzdem sitzen viele Insassen weiter im sogenannten Todestrakt des Staatsgefängnis San Quentin. Jetzt könnten sie verlegt werden.

In US-Staat Kalifornien soll der landesweit größte Todestrakt aufgelöst werden. Die verurteilten Insassen würden auf Geheiß von Gouverneur Gavin Newsom binnen zwei Jahren in andere Gefängnisse verlegt, teilte eine Sprecherin der Strafvollzugsbehörde, Vicky Waters, am Montag der Nachrichtenagentur AP mit. Ziel sei es, den Todestrakt im Staatsgefängnis San Quentin in eine „positive, heilsame Umgebung“ und in „etwas Innovatives“ zu verwandeln, das in der Rehabilitation verwurzelt sei.