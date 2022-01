Treffen des UN-Sicherheitsrats : USA sprechen von größter russischer Mobilisierung seit Jahrzehnten

New York Russland hatte versucht, das Treffen des UN-Sicherheitsrates in letzter Sekunde zu verhindern. Das gelang nicht. Stattdessen nutzten die USA die Möglichkeiten, ein deutliches Zeichen Richtung Moskau zu senden.

Die USA haben angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine vor einem „gefährlichen Pfad“ in einen Krieg gewarnt. „Das ist die größte - hören sie mich laut und deutlich - Mobilisierung von Truppen in Europa seit Jahrzehnten“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Montag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Es handle sich um Kampfeinheiten, „die bereit sind, Offensivaktionen in der Ukraine durchzuführen.“ Washington wolle keine Konfrontation, aber im Falle einer Invasion der Ukraine würden die USA schnell handeln.