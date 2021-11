Geldstrafen wirkungslos : Google ist zu groß zum Regulieren

Meinung So wichtig das Milliarden-Urteil gegen Google symbolisch ist – es macht deutlich, wie wenig der Staat gegen Mega-Konzerne ausrichten kann. Für Technologieunternehmen wie diese gäbe nur eine wirksame Strafe.

Google muss 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil es seine Marktmacht ausgenutzt und Wettbewerber bei Suchergebnissen benachteiligt hat. Das hat das zuständige Gericht der Europäischen Union in der vergangenen Woche bestätigt. Eigentlich eine gute Nachricht, sollte man meinen. Denn dass Internetkonzerne wie Google oder Facebook keinerlei Skrupel kennen, wenn es ums Geld geht, ist bekannt.

Der zugrundeliegende Verstoß, für den die Strafe erhoben worden war, liegt über zwölf Jahre zurück. 2009 reichten konkurrierende Unternehmen in Brüssel Beschwerde ein. Zwischen Eröffnung und Abschluss des Verfahrens vergingen sieben Jahre. Bis zur Bestätigung des Urteils in dieser Woche gingen weitere vier Jahre ins Land. Fun Fact: Das Urteil ist auch jetzt noch nicht rechtskräftig, sondern kann von Google in nächster Instanz angefochten werden.