Streitgespräche im Schumann-Saal : Die Kunst, Recht zu behalten

Düsseldorf Die Schauspieler Annette Frier und Christoph Maria Herbst begeisterten ihr Publikum mit geistreichen Streitgesprächen im Robert-Schumann-Saal.

Nachholtermine Am 23. Januar 2022 hat sich Hubertus Meyer-Burckhardt mit „Frauengeschichten“ zum Nachholtermin aus dem letzten Jahr angekündigt. Am 13. Februar 2022 sind Mariele Millowitsch und Walter Sittler mit ihrer coronabedingt verlegten Lesung zu Gast. Beginn: jeweils 17 Uhr.

Rund 90 Minuten arbeiteten sich die Kölnerin und der Wuppertaler durch über 2000 Jahre Beziehungsgeschichten und das gleich zweimal hintereinander. Denn der erste Auftritt am Nachmittag war ein Nachholtermin aus dem letzten Jahr, als coronabedingt alle Veranstaltungen im Robert-Schumann-Saal abgesagt werden mussten. Die Nachfrage war so groß, dass ein Zusatztermin am Abend ins Programm genommen wurde.

Die Schauspieler harmonierten gerade deshalb so gut, weil sie sich nichts schenkten. Schlagfertig schlüpften sie in immer wieder neue Rollen. Schon der Start mit Mark Twains „Adam und Eva“ barg Konfliktpotenzial und besonders Frau Frier hatte da doch Diskussionsbedarf in Sachen Frauenklischees, die bei Twain immer „nur meckern und zu viel reden“. Ein kurzer Blick in die Bibel, genauer ins erste Buch Mose zeigte, dass sich seit der Vertreibung aus dem Paradies nicht viel an der Rollenverteilung geändert hat.