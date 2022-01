Trotz Staatsbürgerschaft : Schwangere kann wegen Corona-Vorschriften nicht nach Neuseeland einreisen

Das Paar kann aktuell nicht nach Neuseeland zurückkehren. Foto: dpa/Uncredited

Islamabad Charlotte Bellis ist in Neuseeland zu Hause, momentan aber hochschwanger im Ausland. Sie kann wegen der Quarantäne-Vorschriften nicht ohne großen Aufwand nach Hause fliegen. Die Regierung verteidigt ihr System.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie hatte sich mit den schwierigen Bedingungen für Mütter und kleine Kinder in Afghanistan befasst. Die neuseeländische Reporterin Charlotte Bellis ist jetzt selbst von Hindernissen als werdende Mutter betroffen. Sie möchte gerne zeitnah in ihre Heimat zurück. Die 35-Jährige ist eigenen Angaben zufolge drei Mal gegen das Coronavirus geimpft und bereit, nach einer Rückkehr nach Neuseeland von ihrem derzeitigen Standort Kabul in Quarantäne zu gehen. Sie wird davon derzeit aber noch von den strengen Coronavirus-Regeln in Neuseeland für Einreisende abgehalten.

Bellis und ihr Partner Jim Huylebroek erwarten ihr erstes Kind. Huylebroek ist ein freiberuflicher Fotograf, der seit zwei Jahren in Afghanistan lebt. Bellis hatte als Afghanistan-Korrespondentin für den Sender Al-Dschasira mit Sitz in Katar gearbeitet. Im November gab sie ihren Job auf, weil in Katar eine Schwangerschaft als unverheiratete Frau illegal ist.

Die Neuseeländerin wirft den neuseeländischen Behörden bei der Auswahl der Rückkehrberechtigten willkürliche Entscheidungen vor. Sie habe den Behörden Dutzende Dokumente zukommen lassen, darunter Ultraschall-Aufnahmen und ärztliche Schreiben, aus denen hervorgehe, dass ihre Tochter um den 19. Mai zur Welt kommen soll. Sie sei aber zurückgewiesen worden, weil ihre Schwangerschaft angeblich nicht das Kriterium erfülle, dass eine Rückkehr zeitlich dringend sei.

„Das ist lächerlich“, sagte Bellis der Nachrichtenagentur AP. „Ich habe das legale Recht, nach Neuseeland zu gehen, wo ich Gesundheitsversorgung habe, wo ich Familie habe. Meine ganze Unterstützung ist dort.“

Über ihre Hürden hatte Bellis in einer Kolumne für die Zeitung „The New Zealand Herald“ geschrieben, die am Samstag veröffentlicht wurde. Es gelang ihr nicht, über ein System im Stil einer Lotterie nach Hause zurückzukehren. Auch ihr Antrag auf eine Rückkehr als Notfall wurde abgelehnt.

Wegen der Quarantäne-Regeln bei einer Einreise in Neuseeland haben Tausende Neuseeländer im Ausland mit Verzögerungen zurechtkommen müssen. Bislang habe das Quarantäne-System gut funktioniert, sagte der für den Umgang der Regierung mit dem Coronavirus zuständige Minister Chris Hipkins am Montag. Es habe Leben gerettet und verhindert, dass das Gesundheitssystem zusammenbreche. Hipkins verwies auf Behördenvertreter, die Bellis geraten hätten, dass diese ihren Antrag auf Rückkehr bearbeite oder eine Rückkehr unter anderen Kriterien versuche.

Bellis sagte, sie sei nach Belgien geflogen, um dort ein Aufenthaltsrecht zu bekommen. Weil dieser Prozess Zeit in Anspruch genommen hätte, wäre ihr Visum abgelaufen, sagte sie. Mit einem Touristenvisum hätte sie von einem Land ins nächste reisen können, doch hätte sie dann ohne Gesundheitsversorgung Geld für Hotels ausgeben müssen, sagte Bellis. Letztendlich seien sie und Huylebroek nach Afghanistan zurückgekehrt, weil sie für dort ein Visum gehabt hätten.

Vor der Rückkehr habe sie die militant-islamistischen Taliban um Erlaubnis gebeten. Sie habe befürchtet, dass die Rückkehr mit Schwangerenbauch als unverheiratete Frau nicht gehen würde. Doch seien die Taliban „sehr großzügig und nett“ gewesen. „Sie sagten, "Sie sind hier sicher, Glückwunsch, wir heißen Sie willkommen".“ Die Taliban sind dafür bekannt, es Frauen schwer zu machen.

Bellis will spätestens im achten Monat ihrer Schwangerschaft Afghanistan verlassen, um die Gesundheit ihres Kindes und ihre eigene zu schützen. „Ich gebe mir bis Ende Februar.“ Dann sei ihr Belgien-Visum noch mehr als einen Monat gültig, damit sie in das Land einreisen könne. Bellis will aber vorher nach Neuseeland gelangen.

Sie habe eine Rechtsvertretung, die ohne Gebühr für sie arbeite. Bei der neuseeländischen Regierung seien mehr als 60 Dokumente eingereicht worden. Es seien unzählige Fragen beantwortet worden. Doch sei eine Rückkehr zwei Mal abgelehnt worden. Sie habe am Sonntag eine E-Mail der Regierung erhalten. Darin sei sie aufgefordert worden, einen Antrag als gefährdete Person zu stellen. Damit werde sie nach Neuseeland gelassen, sei ihr mitgeteilt worden.

Die Neuseeländerin zögert aber dabei, diese Art von Antrag zu stellen. Das würde es der Regierung ermöglichen, Verantwortung für die vorherigen Zurückweisungen von sich zu weisen, argumentiert Bellis. Die Coronavirus-Politik der neuseeländischen Regierung habe dazu geführt, dass viele Menschen weltweit festsäßen.

Sie versuche, in ihrem Bürokratiestreit mit den neuseeländischen Behörden ruhig zu bleiben, aber sie habe Angst, dass der Stress sich auf ihr Baby auswirke, sagte Bellis. „Ich mache mir große Sorgen über eine vorzeitige Geburt“, ließ sie wissen.

(mabu/dpa)