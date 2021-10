„Lohberger Brigade“ : Lebenslange Haft für IS-Terroristen Nils D. beantragt

Lohberg/Düsseldorf Nils D. bereits verurteilter IS-Terrorist und Mitglied der sogenannten „Lohberger Brigade“, soll lebenslänglich hinter Gitter, wenn es nach der Anklagevertretung geht. Er soll grausam gefoltert und gemordet haben.

Der bereits als Terrorist des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) verurteilte Nils D. aus Dinslaken soll wegen Mordes lebenslang hinter Gitter. Das forderte der Vertreter der Bundesanwaltschaft am Freitag beim Düsseldorfer Oberlandesgericht. Er beantragte zudem, dass bei Nils D. die „besonderen Schwere der Schuld“ festgestellt wird. „Er hat regelmäßig und systematisch gefoltert, das hat die Beweisaufnahme ergeben“, sagte der Anklagevertreter. Dabei sei ein von Nils D. gefolterter Gefangener zu Tode gekommen.

Unter dem Kampfnamen Abu Ibrahim al-Almani („Ibrahim der Deutsche“) habe der Angeklagte „einen Ruf wie ein Donnerhall unter den Gefangenen besessen“. Diese hätten ihn sogar für einen Henker des IS gehalten.

Der 31-Jährige Nils D. gehörte der berüchtigten „Lohberger Brigade“ von Salafisten an, die sich in Syrien dem Islamischen Staat anschlossen. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er bereits im März 2016 als IS-Terrorist zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. In seinem ersten Prozess hatte Nils D. noch erfolgreich behauptet, dass er ein berüchtigtes IS-Gefängnis lediglich gegen Angriffe von außen bewacht und selbst keine Gräueltaten begangen habe. Dann tauchten mehr und mehr ehemalige Gefangene auf, die aussagten, er sei als Folterknecht ein- und ausgegangen.